Поліція відкрила справу через погрози родині кандидата в мери Кривого Рогу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз родині кандидата в мери Кривого Рогу від партії Слуга народу Дмитра Шевчика.

Прес-секретар Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що слідчий відділ Криворізького відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу (погроза вбивством).

Вона уточнила, що в заяві Антона Шевчика – брата кандидата в мери – повідомляється про два телефонні дзвінки. За словами Старчевської, наразі особи тих, хто дзвонив, ще не встановлені.

– Наразі триває досудове розслідування. Поліція вживає всіх відповідних заходів для встановлення особи або осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, – додала Старчевська.

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Антон Шевчик розповів, що погрози його родині надходили з незнайомого номера, вперше це сталося 23 вересня.

– Той, хто дзвонив, представився співробітником поліції, уточнив моє ім’я і рік народження. Він сказав, що моя мати загинула і мені потрібно приїхати на впізнання, – повідомив він.

За словами Шевчика, через побоювання за безпеку своєї сім’ї він найняв охорону та звернувся до поліції.

Сам кандидат в мери заявив, що, крім погроз через телефон, проти нього і членів його сім’ї в інтернеті і на місцевих телеканалах організували інформаційну кампанію: невідомі особи підробляють його плакати і розклеюють містом. Співробітникам підприємств міста на електронну пошту приходять листи із закликами агітувати за Шевчика.

– Я вважаю, що наше місто гідне нормальної конкуренції ідей, взаємної поваги кандидатів. Замість цього його навмисно занурюють в інформаційний хаос, – підкреслив він.

Шевчик впевнений у тому, що поліція знайде винних.