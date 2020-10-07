Пробки в Киеве 7 октября достигли 8 баллов КАРТА

8-балльные пробки в Киеве образовались во время утренних часов пик 7 октября.

Мосты

По состоянию на 8.30 движение в сторону правого берега тянется на мосту Метро, ​​Дарницком мосту, мосту Патона и Южном мосту.

Правый берег

На правом берегу проблемы в движении наблюдаются на Набережном шоссе в сторону Подола.

Пробка есть на проспекте Степана Бандеры от Северного моста и до Зенита. Медленное движение авто наблюдается на улице Елены Телиги в сторону Почайной.

В пробке стоит Брест-Литовское шоссе в сторону Киева, не лучше ситуация потом на проспекте Победы до Берестейской. Также движение тянется от Шулявской и до самого центра города.

Тянучки и пробки наблюдаются в различных частях Кольцевой дороги.

Пробки есть на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Любомира Гузара, улице Борщаговской, улице Вадима Гетьмана, Голосеевском проспекте.

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Левый берег

На левом берегу Киева в пробках стоят проспект Бажана, проспект Шухевича, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Юрия Гагарина, улица Генерала Жмаченко, Броварской проспект, бульвар Перова, улица Братиславская, Миропольская, и проспект Освободителей.

Значительные проблемы при выезде из Троещины. Проспект Шухевича стоит почти по всей длине до Северного моста. В связи с этим пробка собрался на съезде с улицы Оноре де Бальзака. Также стал и проспект Маяковского — проблемы начинаются еще в районе улицы Николаева. Стала и улица Драйзера между Маяковского и Шухевича.

Ремонты дорог в столице

С 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры в Киеве будет частично ограничено движение.

Работы продлятся на участке от ул. О.Телиги до железнодорожной станции Зенит.