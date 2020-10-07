Затори у Києві 7 жовтня сягнули 8 балів КАРТА

8-бальні затори у Києві утворилися під час ранкових годин пік 7 жовтня.

Мости

Станом на 9.00 рух в сторону правого берега тягнеться на мосту Метро, Дарницькому мосту, мосту Патона і Південному мосту.

Правий берег

На правому березі проблеми в русі спостерігаються на Набережному шосе в бік Подолу.

Затор є на проспекті Степана Бандери від Північного моста і до Зеніту. Повільний рух авто спостерігається на вулиці Олени Теліги в бік Почайної.

У заторі стоїть Брест-Литовське шосе в бік Києва, не краща ситуація потім на проспекті Перемоги до Берестейської. Також рух тягнеться від Шулявської і до самого центру міста.

Тягучки і затори спостерігаються в різних частинах Кільцевої дороги.

Затори є на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Любомира Гузара, вулиці Борщагівській, вулиці Вадима Гетьмана, Голосіївському проспекті.

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Лівий берег

На лівому березі Києва в заторах стоять проспект Бажана, проспект Шухевича, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Юрія Гагаріна, вулиця Генерала Жмаченка, Броварський проспект, бульвар Перова, вулиця Братиславська, Миропільська, і проспект Визволителів.

Значні проблеми при виїзді з Троєщини. Проспект Шухевича стоїть майже по всій довжині до Північного моста. У зв’язку з цим затор зібрався на з’їзді з вулиці Оноре де Бальзака. Також став і проспект Маяковського – проблеми починаються ще в районі вулиці Ніколаєва. Стала і вулиця Драйзера між Маяковського і Шухевича.

Ремонти доріг у столиці

З 7 жовтня до 20 жовтня на проспекті Бандери в Києві буде частково обмежено рух.

Роботи триватимуть на ділянці від вул. О.Теліги до залізничної станції Зеніт.