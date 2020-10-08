8 октября в Украине зафиксировали крупнейший за время пандемии суточный прирост больных коронавирусом — 5 397 новых случаев.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (+685), Одесской (+316) и Днепропетровской (+316) областях.

Мэр Сум Александр Лысенко заявил, что в городе усилят карантин, в частности введут 100% масочный режим. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В медицинских учреждениях, определенных для лечения больных коронавирус, находится более 20 тыс. пациентов.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По его словам, сейчас страна должна обеспечить базовую функцию — оказать медицинскую помощь. Сейчас нужно найти баланс между экономикой и карантинными ограничениями.

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В столице обнаружили 422 новых случая заражения Covid-19. Всего в Киеве 25 896 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

С 12 до 25 октября включительно столица попадет в оранжевую зону карантина, поскольку прирост инфицирования неуклонно растет.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что новое карантинное зонирования должны утвердить Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 8 октября.

— Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%, — сказал Рубан.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ждать вакцину от коронавируса, безопасность и эффективность которой не будет вызывать сомнений.

По его словам, западные партнеры заверили в помощи при получении такого вещества.