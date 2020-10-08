8 жовтня в Україні зафіксували найбільший за час пандемії добовий приріст хворих на коронавірус – 5 397 нових випадків.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (+685), Одеській (+316) та Дніпропетровській (+316) областях.

Мер Сум Олександр Лисенко заявив, що у місті посилять карантин, зокрема введуть 100% масковий режим. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У медичних закладах, які визначені для лікування хворих на коронавірус, перебуває понад 20 тис. пацієнтів.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, наразі країна має забезпечити базову функцію – надати медичну допомогу. Наразі потрібно знайти баланс між економікою та карантинними обмеженнями.

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У столиці виявили 422 нових випадки зараження Covid-19. Загалом у Києві 25 896 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З 12 до 25 жовтня включно столиця потрапить в помаранчеву зону карантинних обмежень, оскільки приріст інфікування невпинно зростає.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що нове карантинне зонування повинні затвердити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 жовтня.

– Велика проблема сьогодні з ліжкомісцями, бо заповненість сьогодні майже на 75-70%, – сказав Рубан.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців чекати на вакцину від коронавірусу, безпека і ефективність якої не викликатиме сумнівів.

За його словами, західні партнери запевнили у допомозі під час отримання такої речовини.