Кожен п’ятий підліток страждає від знущань в інтернеті – дослідження

В Україні провели дослідження щодо булінгу в інтернеті серед дітей. Під час опитування виявили, що більшість звернень щодо кібербулінгу надходить з Київської області, жертвами переважно стають дівчата.

Серед опитаних респондентів:

20% заявили, що були жертвами знущань в інтернеті та потерпали від розповсюдження неправдивої інформації;

19,8% стверджують, що їхні персональні дані викрадали;

15,6% підлітків надходили залякування та погрози;

14% терпіли знущання, погрози та психологічний тиск;

кожен десятий респондент брехав рідним або друзям про час, проведений у соціальних мережах;

третина підлітків користується соцмережами, щоб відволіктися від негативу.

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Станом на квітень 2020 року зареєстровано 482 постанови щодо булінгу серед школярів.

В Україні створять стратегію кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про створення стратегії кібербезпеки.

За його словами, над нею працюватимуть представники ключових органів влади.