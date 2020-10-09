Кожен п’ятий підліток страждає від знущань в інтернеті – дослідження

В Україні провели дослідження щодо булінгу в інтернеті серед дітей. Під час опитування виявили, що більшість звернень щодо кібербулінгу надходить з Київської області, жертвами переважно стають дівчата.
Серед опитаних респондентів:
- 20% заявили, що були жертвами знущань в інтернеті та потерпали від розповсюдження неправдивої інформації;
- 19,8% стверджують, що їхні персональні дані викрадали;
- 15,6% підлітків надходили залякування та погрози;
- 14% терпіли знущання, погрози та психологічний тиск;
- кожен десятий респондент брехав рідним або друзям про час, проведений у соціальних мережах;
- третина підлітків користується соцмережами, щоб відволіктися від негативу.
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Станом на квітень 2020 року зареєстровано 482 постанови щодо булінгу серед школярів.
В Україні створять стратегію кібербезпеки
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про створення стратегії кібербезпеки.
За його словами, над нею працюватимуть представники ключових органів влади.