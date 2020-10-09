Местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС теперь имеют достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, он призвал местные власти в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить карантин для предотвращения распространения Covid-19.

Глава правительства поручил председателям ОГА, КГГА, руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить подачей кислорода койко-места.

Читайте: В Киеве заканчиваются койки для больных Covid-19, Кличко просит помощи

— Мы выделили 572 млн грн на эти цели. Наша цель, чтобы не менее 80% койко-мест были обеспечены подачей кислорода. Это сфера вашей ответственности, — отметил он.

По поручению Госкомиссии ТЭБ и ЧС Минздрав прорабатывает возможные изменения в постановление об усилении адаптивного карантина.

Карантинные зоны

9 октября в Украине обновили карантинное зонирование. На два недели в красную зону попадают Канев Черкасской области и Сумы.

С 12 октября Киев с желтой зоны перейдет в оранжевую.