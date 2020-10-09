PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Київ, Харків та Суми мають самостійно посилити карантинні заходи – Шмигаль

Місцеві комісії з питань ТЕБ та НС тепер мають достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, він закликав місцеву владу у Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити карантин для запобігання поширенню Covid-19.

Глава уряду доручив головам ОДА, КМДА, керівникам департаментів охорони здоров’я до 30 жовтня забезпечити подачею кисню ліжко-місця.

Читайте: У Києві закінчуються ліжка для хворих на Covid-19, Кличко просить допомогу

– Ми виділили 572 млн грн на ці потреби. Наша мета, щоб не менше 80% ліжко-місць були забезпечені подачею кисню. Це сфера вашої відповідальності, – наголосив він.

За доручення Держкомісії ТЕБ та НС МОЗ опрацьовує можливі зміни до постанови щодо посилення адаптивного карантину.

Карантинні зони

9 жовтня в Україні оновили карантинне зонування. На два тижні до червоної зони потрапляють Канів Черкаської області та Суми.

З 12 жовтня Київ з жовтої зони перейде в помаранчеву.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка