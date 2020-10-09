Місцеві комісії з питань ТЕБ та НС тепер мають достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, він закликав місцеву владу у Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити карантин для запобігання поширенню Covid-19.
Глава уряду доручив головам ОДА, КМДА, керівникам департаментів охорони здоров’я до 30 жовтня забезпечити подачею кисню ліжко-місця.
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– Ми виділили 572 млн грн на ці потреби. Наша мета, щоб не менше 80% ліжко-місць були забезпечені подачею кисню. Це сфера вашої відповідальності, – наголосив він.
За доручення Держкомісії ТЕБ та НС МОЗ опрацьовує можливі зміни до постанови щодо посилення адаптивного карантину.
Карантинні зони
9 жовтня в Україні оновили карантинне зонування. На два тижні до червоної зони потрапляють Канів Черкаської області та Суми.
З 12 жовтня Київ з жовтої зони перейде в помаранчеву.