Київ з понеділка, 12 жовтня, знову переходить до помаранчевої зони.

Глава Держпродпотребслужби Києва Олег Рубан розповів, що буде після 31 жовтня, чи продовжать карантин і на який термін.

– Прогноз тут можна дати єдиний – ще півтора року у нас діятимуть підвищені протиепідемічні та профілактичні заходи.

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На його думку, продовження карантину – винятково юридична дія і прерогатива Кабміну. Він його може продовжувати, а може не продовжувати.

– У нас пандемія триватиме. Також збільшуватиметься госпіталізація хворих. Всі регіони готуються саме до цього. Лікувальна мережа приводиться до підвищеної готовності, – розповів Олег Рубан.

Наразі за рішенням уряду карантин продовжено до 31 жовтня.

Розподіл по зонах

В Україні оновили карантинне зонування. З 12 до 25 жовтня на два тижні в червону зону увійдуть місто Канів Черкаської області та місто Суми.

У червоній зоні заборонені регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним і міським електротранспортом.