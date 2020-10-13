Зранку 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення опитування під час місцевих виборів.

За його словами, це буде частиною народовладдя, якого вже так давно прагнуть досягти в Україні. В опитуванні планують задати українцям п’ять запитань.

Багато хто вже говорить про незаконність такого рішення та можливість проведення лише соціологічного опитування біля виборчих дільниць.

Факти ICTV поспілкувалися з головою правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політологом Володимиром Фесенком, аби дізнатися, чого чекати від опитування на місцевих виборах 2020.

– Чи став анонс опитування своєрідною несподіванкою?

– Елемент несподіванки, певного сюрпризу є. Та жодного шоку я тут не бачу. Ще до президентських виборів Зеленський говорив, що подібне йому подобається і він збирається це реалізовувати.

Одна з його обіцянок, яких було не так вже й багато, стосувалася саме проведення подібних опитувань – за швейцарським прикладом. Йому це дуже подобається, і нині є спроба це реалізувати.

Читайте: Опитування у день виборів суперечить закону – КВУ

У вересні, як я пам’ятаю, у Верховній Раді почали розглядати відповідний законопроект. Тобто було відомо, що щось подібне робитимуть. Інша річ – несподіванка, що це прив’язують до 25 жовтня, хоча в парламенті були чутки, що опитування прив’яжуть до місцевих виборів.

Ідея відповідає світогляду Зеленського, його обіцянкам. Загалом, це форма прямої демократії, і нічого поганого або страшного у цьому немає.

– Які запитання ми можемо побачити 25 жовтня?

– Мені здається, що у запитаннях будуть сюрпризи. Найімовірніше, з того, що вже обговорюється. Але тут є нюанси, не варто виносити на перше опитування питання, які розколюють суспільство.

Наприклад, мовне питання. Тим більше, що від цього виграють лише опоненти Зеленського.

Але президент обіцяв винести на референдум питання щодо продажу землі іноземцям. Тому можемо побачити й це питання. Тим більше, що це не буде остаточним рішенням. Нині йдеться про консультативне голосування.

Припускаю, що на голосування можуть винести питання, які стосуються обіцянок Зеленського і певних законодавчих ініціатив, які вже заявлені у Верховній Раді. Наприклад, скорочення депутатського корпусу до 300 осіб, позбавлення нардепів мандату за ті, чи інші порушення тощо.

– Чи повинні застосовуватися обмеження під час опитування? Можливо, на законодавчому рівні?

У законопроекті, який розглядався у Верховній Раді, були обмеження. Наприклад, що не можна виносити на голосування питання, які пов’язані з конфліктом на Донбасі. Взагалі питання: чи потрібно для проведення опитування ухвалити законопроект у Верховній Раді.

Якщо така потреба є, то у найближчі день-два, необхідно провести засідання парламенту, щоб швидко це врегулювати. Для цього потрібно зібрати й голоси. Думаю, що абсолютна більшість депутатів Слуги народу підтримають (проект закону – Ред.).

Крім того, є організаційна проблема з планами Зеленського. Залишається менше двох тижнів до голосування. Поки ухвалять все це законодавчо, поки реалізують відповідні бюрократичні процедури – часу обмаль.

Тобто з опитуванням є дві проблеми – швидкість законодавчого регулювання і час. Чи вистачить часу на розв’язання чималих організаційних питань.

– Чому так пізно розповіли про опитування?

– Це більше запитання до президента і його команди. Я припускаю, що вони вирішили викласти козир на фініші передвиборчої кампанії до місцевих виборів. Зрозуміло, що це реалізація обіцянки Зеленського, що може сподобатися багатьом у суспільстві.

– Які ще цілі може переслідувати президент, окрім проведення опитування?

– Очевидно, що тут є політтехнологічний контекст. З цієї точки зору було б правильним за допомогою опитування мобілізувати молодіжний електорат Зеленського. Більше половини його виборців і прихильників партії – молоді люди.

Потрібно вибрати питання, яке було б їм цікаве, могло б їх “завести” і привести на виборчі дільниці. Це така форма мобілізації, консолідації свого електорату.

Звичайно, з організаційної точки зору, потрібно було починати підготовку трохи раніше, щоб точно встигнути. Але я не виключаю, що вони (президент і його партія – Ред.) все розрахували і встигнуть це зробити.

Можливо, так пізно опитування оголосили й з іншої причини. Щоб не було багато часу для тривалої дискусії щодо питань, які винесуть. Звичайно, вона так чи інакше буде, але вже на фініші передвиборної кампанії. І сценарії дискусії, як і питання, можуть бути задані вже командою президента.

Спілкувався Владислав Бомбела