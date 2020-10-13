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Факты / Украина / Политика

За чей счет банкет: реакция сети на предложение опроса в день выборов

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал всех прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал проведение всенародного опроса в этот день.

Гражданам предложат ответить на пять важных вопросов. Однако их содержания президент пока не раскрыл.

Владимир Зеленский лишь отметил, что вопросы будут касаться того, что украинцы обсуждают на улице, кухне, в интернете, о чем спорят с друзьями, о том, чего раньше никогда не спрашивали.

Как на предложение опроса в день выборов отреагировали в сети — смотрите в материале.

  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
  • Опрос в день выборов: реакция сети
За чей счет банкет: реакция сети на предложение опроса в день выборов / 8 фотографий

Читайте: Не будет иметь юридических последствий: как пройдет всенародный опрос 25 октября

Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, председателей сельских и поселковых советов.

Результаты голосования на местных выборах должны объявить до 6 ноября.

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