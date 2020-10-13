Опитування у день виборів: реакція мережі

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав усіх прийти на місцеві вибори 25 жовтня і анонсував проведення всенародного опитування в цей день.

Громадянам запропонують відповісти на п’ять важливих запитань. Однак їхнього змісту президент поки не розкрив.

Володимир Зеленський лише зазначив, що питання стосуватимуться того, що українці обговорюють на вулиці, кухні, в інтернеті, про що сперечаються з друзями, про те, що раніше ніколи не питали.

Як на пропозицію опитування у день виборів відреагували в мережі – дивіться в матеріалі.































За чий рахунок бенкет: реакція мережі на пропозицію опитування у день виборів / 8 фотографий

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Місцеві вибори 2020 відбудуться в Україні 25 жовтня. Українці обиратимуть депутатів міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.

Результати голосування на місцевих виборах повинні оголосити до 6 листопада.