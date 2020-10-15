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Факты / Украина

Большинство регионов настояли на своем. Когда в школах начнутся каникулы

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине правительство рекомендовало представителям власти в регионах отправить школьников на осенние каникулы с 15 октября 2020 года.

Местные чиновники рассмотрели этот вопрос и приняли решение о паузе в обучение школьников.

Некоторые прислушались к рекомендациям Кабмина, но большинство городов не меняли ранее принятые даты и сроки.

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Осенние каникулы в столице и других городах Украины

Осенние каникулы 2020: когда школы в регионах Украины уйдут на отдых

  • Киев

В столице школьники уйдут на каникулы с 21 октября. Это решение было принято до рекомендаций Кабмина, его решили не менять.

Другая ситуация в Киевской области — представители облгосадминистрации советуют учебным заведениям сделать паузу с 15 числа.

  • Харьков

В Харькове учеников также отправят на каникулы с 21 октября. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в регионе сложная, местные власти не изменили свое предыдущее решение.

В Харьковской области школы идут на карантин в разное время: одни — с 15 октября, вторые — с 19 числа, третьи — с 22-го.

  • Львов

Во Львове и Львовской области рекомендуют школам идти на каникулы с 19 до 30 октября. Решение дополнительно рассмотрят на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС 15 числа.

  • Одесса

В Одессе пока рассматривают вопрос об осенних каникулах. В городе хотят отправить детей на дистанционное обучение с 19 октября, на каникулы — аж с 26 числа.

  • Днепр

В Днепре и Днепропетровской области ученики пойдут на каникулы с 15 октября. Местные власти и без рекомендаций Кабмина планировали сделать паузу в обучении школьников раньше.

  • Ивано-Франковск

15 октября дети продолжат обучение в школах, ведь, по информации местных властей, катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе нет. Дата осенних каникул пока уточняется.

  • Полтава

В Полтаве дети уйдут на каникулы с 22 октября, они продлятся до 30 числа. Отправлять детей на отдых раньше в городе пока не планируют.

  • Чернигов

В Чернигове вводят каникулы с 15 до 27 октября. Местная власть прислушалась к рекомендациям Кабмина.

  • Запорожье

Региональные школы могут самостоятельно выбирать время каникул.

  • Черновцы

Местные школы не пойдут на карантин с 15 октября, дата начала осенних каникул пока уточняется.

  • Ужгород

Школьники с 19 октября переходят на дистанционное обучение, а с 26 числа — уходят на каникулы.

  • Луцк

Местные власти отправляют школы на плановые каникулы с 21 октября, но позволяют каждой из них принимать подобные решения самостоятельно.

В Волынской области каникулы продлятся с 15 до 30 октября.

Карантин в Украине

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом правительство продолжило адаптивный карантин в Украине до 31 декабря 2020 года.

Решение было принято на заседании Кабмина 13 октября 2020 года.

Правительство сохранило деление на четыре карантинные зоны, но изменило правила проведения массовых мероприятий в них.

Фото: Dreamstime

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