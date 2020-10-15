Осенние каникулы 2020: когда школы в регионах Украины уйдут на отдых

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине правительство рекомендовало представителям власти в регионах отправить школьников на осенние каникулы с 15 октября 2020 года.
Местные чиновники рассмотрели этот вопрос и приняли решение о паузе в обучение школьников.
Некоторые прислушались к рекомендациям Кабмина, но большинство городов не меняли ранее принятые даты и сроки.
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Осенние каникулы в столице и других городах Украины
- Киев
В столице школьники уйдут на каникулы с 21 октября. Это решение было принято до рекомендаций Кабмина, его решили не менять.
Другая ситуация в Киевской области — представители облгосадминистрации советуют учебным заведениям сделать паузу с 15 числа.
- Харьков
В Харькове учеников также отправят на каникулы с 21 октября. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в регионе сложная, местные власти не изменили свое предыдущее решение.
В Харьковской области школы идут на карантин в разное время: одни — с 15 октября, вторые — с 19 числа, третьи — с 22-го.
- Львов
Во Львове и Львовской области рекомендуют школам идти на каникулы с 19 до 30 октября. Решение дополнительно рассмотрят на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС 15 числа.
- Одесса
В Одессе пока рассматривают вопрос об осенних каникулах. В городе хотят отправить детей на дистанционное обучение с 19 октября, на каникулы — аж с 26 числа.
- Днепр
В Днепре и Днепропетровской области ученики пойдут на каникулы с 15 октября. Местные власти и без рекомендаций Кабмина планировали сделать паузу в обучении школьников раньше.
- Ивано-Франковск
15 октября дети продолжат обучение в школах, ведь, по информации местных властей, катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе нет. Дата осенних каникул пока уточняется.
- Полтава
В Полтаве дети уйдут на каникулы с 22 октября, они продлятся до 30 числа. Отправлять детей на отдых раньше в городе пока не планируют.
- Чернигов
В Чернигове вводят каникулы с 15 до 27 октября. Местная власть прислушалась к рекомендациям Кабмина.
- Запорожье
Региональные школы могут самостоятельно выбирать время каникул.
- Черновцы
Местные школы не пойдут на карантин с 15 октября, дата начала осенних каникул пока уточняется.
- Ужгород
Школьники с 19 октября переходят на дистанционное обучение, а с 26 числа — уходят на каникулы.
- Луцк
Местные власти отправляют школы на плановые каникулы с 21 октября, но позволяют каждой из них принимать подобные решения самостоятельно.
В Волынской области каникулы продлятся с 15 до 30 октября.
Карантин в Украине
Из-за напряженной ситуации с коронавирусом правительство продолжило адаптивный карантин в Украине до 31 декабря 2020 года.
Решение было принято на заседании Кабмина 13 октября 2020 года.
Правительство сохранило деление на четыре карантинные зоны, но изменило правила проведения массовых мероприятий в них.