Осінні канікули 2020: коли школи у регіонах України підуть на відпочинок

Через погіршення епідситуації в Україні уряд рекомендував представникам влади у регіонах відправити школярів на осінні канікули з 15 жовтня 2020 року.
Місцеві урядовці розглянули це питання та ухвалили рішення щодо паузи у навчанні школярів.
Дехто прислухався до рекомендацій Кабміну, але більшість міст не змінювали раніше ухвалені дати та терміни.
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Осінні канікули у столиці та інших містах України
- Київ
У столиці школярі підуть на канікули з 21 жовтня. Це рішення ухвалили до рекомендацій Кабміну, його вирішили не змінювати.
Інша ситуація у Київській області – представники облдержадміністрації радять навчальним закладам зробити паузу з 15 числа.
- Харків
У Харкові учнів також відправлять на канікули з 21 жовтня. Попри те, що ситуація з коронавірусом у регіоні найскладніша, місцева влада не змінила своє попереднє рішення.
У Харківській області школи йдуть на карантин у різний час: одні – з 15 жовтня, другі – з 19 числа, треті – з 22-го.
- Львів
У Львові та Львівській області рекомендують школам йти на канікули з 19 до 30 жовтня. Рішення додатково розглянуть на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС 15 числа.
- Одеса
В Одесі поки розглядають питання про осінні канікули. У місті хочуть відправити дітей на дистанційне навчання з 19 жовтня, на канікули – аж з 26 числа.
- Дніпро
У Дніпрі та Дніпропетровській області учні підуть на канікули з 15 жовтня. Місцева влада й без рекомендацій Кабміну планувала зробити паузу у навчанні школярів раніше.
- Івано-Франківськ
15 жовтня діти продовжать навчання у школах, адже, за інформацією місцевої влади, катастрофічної ситуації з коронавірусом у регіоні немає. Дата осінніх канікул поки уточнюється.
- Полтава
У Полтаві діти підуть на канікули з 22 жовтня, вони триватимуть до 30 числа. Відправляти дітей на відпочинок раніше у місті поки не планують.
- Чернігів
У Чернігові запроваджують канікули з 15 до 27 жовтня. Місцева влада прислухалася до рекомендацій Кабміну.
- Запоріжжя
Регіональні школи можуть самостійно обирати час канікул.
- Чернівці
Місцеві школи не підуть на карантин з 15 жовтня, дата початку осінніх канікул поки уточнюється.
- Ужгород
Школярі з 19 жовтня переходять на дистанційне навчання, а з 26 числа – йдуть на канікули.
- Луцьк
Місцева влада відправляє школи на планові канікули з 21 жовтня, але дозволяє кожній ухвалювати подібні рішення самостійно.
У Волинській області канікули триватимуть з 15 до 30 жовтня.
Карантин в Україні
Через напружену ситуацію з коронавірусом уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня 2020 року.
Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 13 жовтня 2020 року.
Уряд зберіг поділ на чотири карантинні зони, але змінив правила щодо проведення масових заходів у них.