Укрзализныця приостановила продажу билетов до станции Сумы. Пассажиры не смогут заходить в поезда на этой станции.
Такой запрет связан с ограничениями из-за карантина. По обновленному на прошлой неделе зонированию, Сумы попали в красную зону.
— До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке, — сообщила компания.
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Укрзализныця закрыла продажу билетов по станции Сумы на такие поезда:
- №21/22 Харьков — Трускавец;
- №45/46 Лисичанск — Ужгород;
- №779/780 Сумы — Киев, Винница.
Маршрут поезда №779/780 Сумы — Киев, Винница изменится на Белополье — Киев, Винница.
Вернуть деньги за билеты можно не позднее, чем за 1 час до отправления.
Карантинные зоны
9 октября в Украине обновили карантинное зонирование. На два недели в красную зону попадают Канев Черкасской области и Сумы.
С 12 октября Киев с желтой зоны перейдет в оранжевую.