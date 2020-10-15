Укрзализныця приостановила продажу билетов до станции Сумы. Пассажиры не смогут заходить в поезда на этой станции.

Такой запрет связан с ограничениями из-за карантина. По обновленному на прошлой неделе зонированию, Сумы попали в красную зону.

— До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке, — сообщила компания.

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Укрзализныця закрыла продажу билетов по станции Сумы на такие поезда:

№21/22 Харьков — Трускавец;

№45/46 Лисичанск — Ужгород;

№779/780 Сумы — Киев, Винница.

Маршрут поезда №779/780 Сумы — Киев, Винница изменится на Белополье — Киев, Винница.

Вернуть деньги за билеты можно не позднее, чем за 1 час до отправления.

Карантинные зоны

9 октября в Украине обновили карантинное зонирование. На два недели в красную зону попадают Канев Черкасской области и Сумы.

С 12 октября Киев с желтой зоны перейдет в оранжевую.