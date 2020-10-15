Укрзалізниця припинила продаж квитків до станції Суми. Пасажири не зможуть заходити на потяги на цій станції.
Така заборона пов’язана з обмеженнями через карантин. За оновленим минулого тижня зонуванням, Суми потрапили до червоної зони.
– До зміни епідемічної ситуації зазначені поїзди курсуватимуть через станцію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка буде здійснюватися встановленим порядком, – повідомила компанія.
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Укрзалізниця закрила продаж квитків по станції Суми на такі поїзди:
- №21/22 Харків – Трускавець;
- №45/46 Лисичанськ – Ужгород;
- №779/780 Суми – Київ, Вінниця.
Маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ, Вінниця зміниться на Білопілля – Київ, Вінниця.
Повернути кошти за квитки можна не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення.
Карантинні зони
9 жовтня в Україні оновили карантинне зонування. На два тижні до червоної зони потрапляють Канів Черкаської області та Суми.
З 12 жовтня Київ з жовтої зони перейде в помаранчеву.