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Факти / Надзвичайні події

В Одесі поліцейський створив мережу борделів

В Одесі викрили діяльність мережі борделів. До організації діяльності з надання інтимних послуг причетний працівник поліції Одеської області.

Поліцейський розгорнув нелегальний бізнес та долучив до нього ще сімох осіб. Разом вони шукали клієнтів та дівчат для занять проституцією, повністю координували їх, забезпечивши охороною та відповідними приміщеннями.

Послуги пропонували на території Одеси та Одеської області.

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Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру, правоохоронці обирають їм запобіжні заходи.

  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
  • проституція Одеса
В Одесі поліцейський створив мережу борделів / 5 фотографий

В Одесі поліцейські кришували проституцію

В Одесі затримали двох поліцейських, які кришували діяльність з надання платних інтимних послуг. Правоохоронців затримали під час отримання хабаря у розмірі 24,2 тис. грн.

Відомо, що загалом поліцейські вимагали $2,5 тис. неправомірної вигоди від організаторів проституції за уникнення покарання.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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