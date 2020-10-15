Отсутствие публичной адвокации снижает эффективность работы государственных предприятий с иностранными компаниями — Зубко

13 октября состоялось обсуждение современного состояния и перспектив развития Government to Government lobbyism (G2G) в Украине.

Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов инициировала обсуждение с целью всестороннего анализа понятия Government to Government lobbyism (G2G) — отношений между государственными, коммунальными предприятиями и центральной властью, его влияния и перспектив развития.

— Государственному предприятию для эффективности работы постоянно необходимо коммуницировать с различными субъектами государственной власти как в Украине, так и за ее пределами. Отсутствие законодательного регулирования публичной адвокации существенно снижает результат работы, — заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности аэропорта Борисполь Георгий Зубко.

Он добавил, что от имени аэропорта приходится постоянно коммуницировать с различными министерствами, Фондом государственного имущества и другими субъектами власти относительно потребностей аэропорта.

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Сегодня важно ускорение процесса корпоратизации предприятий и усиления полномочий наблюдательных советов для еще более продуктивного развития предприятий.

Георгий Зубко также отметил, что базовыми клиентами аэропорта являются авиакомпании, и для удовлетворения их потребностей аэропорт должен быть гибким в вопросах распоряжения своими площадями и заработанными деньгами.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность.