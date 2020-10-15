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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность.

Об этом глава страны заявил во время форума Земля — ​​народу в Черниговской области.

По словам Зеленского, 26 октября все созданные общины смогут пользоваться землями коммунальной собственности и получать от них прибыль.

— Земли возвращаются людям — из центра на места. Это логично и справедливо.

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В распоряжение органов местного самоуправления перейдет более 2 млн га земли. Вместе с тем президент подчеркнул, что продавать такие земельные участки запрещено.

В Украине разрешили продавать лекарства онлайн

12 октября Владимир Зеленский внес изменения в закон о лекарственных средствах, которые предусматривают легализацию электронной розничной торговли лекарствами.

Такое нововведения позволит продавать лекарства онлайн аптекам с соответствующими разрешениями.

Фото: Офис президента

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