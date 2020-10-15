Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность.
Об этом глава страны заявил во время форума Земля — народу в Черниговской области.
По словам Зеленского, 26 октября все созданные общины смогут пользоваться землями коммунальной собственности и получать от них прибыль.
— Земли возвращаются людям — из центра на места. Это логично и справедливо.
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В распоряжение органов местного самоуправления перейдет более 2 млн га земли. Вместе с тем президент подчеркнул, что продавать такие земельные участки запрещено.
В Украине разрешили продавать лекарства онлайн
12 октября Владимир Зеленский внес изменения в закон о лекарственных средствах, которые предусматривают легализацию электронной розничной торговли лекарствами.
Такое нововведения позволит продавать лекарства онлайн аптекам с соответствующими разрешениями.