Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность.

Об этом глава страны заявил во время форума Земля — ​​народу в Черниговской области.

По словам Зеленского, 26 октября все созданные общины смогут пользоваться землями коммунальной собственности и получать от них прибыль.

— Земли возвращаются людям — из центра на места. Это логично и справедливо.

Читайте: Стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского

В распоряжение органов местного самоуправления перейдет более 2 млн га земли. Вместе с тем президент подчеркнул, что продавать такие земельные участки запрещено.

В Украине разрешили продавать лекарства онлайн

12 октября Владимир Зеленский внес изменения в закон о лекарственных средствах, которые предусматривают легализацию электронной розничной торговли лекарствами.

Такое нововведения позволит продавать лекарства онлайн аптекам с соответствующими разрешениями.