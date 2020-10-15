Відсутність публічної адвокації знижує ефективність роботи державних підприємств з іноземними компаніями — Зубко

13 жовтня відбулося обговорення сучасного стану та перспектив розвитку Government to Government lobbyism (G2G) в Україні.

Українська асоціація професіоналів у сфері GR і лобістів ініціювала обговорення з метою всебічного аналізу поняття Government to Government lobbyism (G2G) – відносин між державними, комунальними підприємствами та центральною владою, його впливу та перспектив розвитку.

— Державному підприємству для ефективності роботи постійно необхідно комунікувати з різними суб’єктами державної влади як в Україні, так і за її межами. Відсутність законодавчого регулювання публічної адвокації суттєво знижує результат роботи, – заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності аеропорту Бориспіль Георгій Зубко.

Він додав, що від імені аеропорту доводиться постійно комунікувати з різними міністерствами, Фондом державного майна та іншими суб’єктами влади щодо потреб аеропорту.

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Сьогодні важливим є пришвидшення процесу корпоратизації підприємств та посилення повноважень наглядових рад задля ще більш продуктивного розвитку підприємств.

Георгій Зубко також зазначив, що базовими клієнтами аеропорту є авіакомпанії, і для задоволення їхніх потреб аеропорт повинен бути гнучким у питаннях розпорядження своїми площами та заробленими фінансами.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель у комунальну власність.