Карантин в Украине внес свои коррективы во многие сферы. Во время жестких ограничений много учреждений и предприятий были вынуждены остановить свою работу.

Количество людей, которые получили статус безработних, значительно увеличилось.

Факты ICTV пообщались с начальницей управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инной Бондини и разобрались, сколько людей потеряло работу во время карантина.

За период карантина статус безработных получили более 427 тыс. человек, всего зарегистрировано полмиллиона человек.

В то же время уменьшилось количество вакансий — почти на 40%. С начала года в Украине насчитывается более 400 тыс. свободных рабочих мест, с начала карантина прибавилось еще 67 тыс.

— Сейчас безработны в половину больше, чем в прошлом году. Эта ситуация неприемлема и на грани критической, ведь карантин повлиял на все сферы, особенно на рынок труда, — отметила Инна Бондини.

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Изменилась также структура вакансий, которые подают работодатели, а это отражение того, как карантин повлиял на экономику.

Больше всего людей уволилось из сферы обслуживания и торговли — более 22%. Эта сфера наиболее пострадала в период карантина. Также многие уволились из сферы управления.

— Наибольший спрос сейчас на неквалифицированные работы — уборщики, дворники, помощники воспитателей — они всегда были актуальными. Чуть меньше — трактористы, водители, слесари, операторы, — рассказала начальник управления.

По словам Инны Бондини, самая распространенная причина, почему люди не обращаются за помощью — неосведомленность о деятельности Государственной службы занятости.

Получить статус безработного можно, если есть страховой стаж — период, когда человек работал, и за него уплачивали страховые взносы.

Обращаться в службу занятости нужно, прежде всего, чтобы найти работу. Выплаты пособия по безработице не бесконечны. Максимальный срок — 720 календарных дней.

Пособие по безработице

С 1 июля в Украине увеличился максимальный размер пособия по безработице — до 8 788 грн в месяц в связи с ростом прожиточного минимума.

Он составлял для трудоспособных лиц 2 102 грн, а с 1 июля — 2 197 грн.