Карантин в Україн вніс свої корективи у багато сфер життя. Під час жорстких обмежень багато установ, закладів та підприємств були змушені зупинити свою роботу.

Кількість людей, які отримав статус безробітних, значно збільшилась.

Факти ICTV поспілкувалися з начальницею управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інною Бондіні та розібралися, скільки людей втратило роботу під час карантину.

За період карантину статус безробітних отримало понад 427 тис. осіб, загалом зареєстровано півмільйона людей.

Водночас зменшилась кількість вакансій – майже на 40%. Від початку року в Україні є понад 400 тис. вільних робочих місць, з початку карантину додалося ще 67 тис.

– Нині безробітних більш ніж у половину більше, ніж минулого року. Ця ситуація неприйнятна та на межі критичної, адже карантин вплинув на всі сфери, особливо на ринок праці, – зазначила Інна Бондіні.

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Змінилася також структура вакансій, які подають роботодавці, а це відбиток того, як карантин вплинув на економіку.

Найбільше людей звільнилося зі сфери обслуговування і торгівлі – понад 22%. Ця сфера найбільше постраждала в період карантину. Також багато людей звільнилося зі сфери управління.

– Найбільший попит зараз на некваліфіковані роботи – прибиральники, двірники, помічники вихователів – вони завжди були актуальними. Трохи менше – трактористи, водії, слюсарі, оператори, – розповіла начальник управління.

За словами Інни Бондіні, найважливіша причина, чому люди не звертаються за допомогою – необізнаність про діяльність Державної служби зайнятості.

Отримати статус безробітного можна, якщо є страховий стаж – період, протягом якого людина працювала, і за неї сплачували страхові внески.

Звертатися до служби зайнятості потрібно, насамперед, щоб знайти роботу. Виплати допомоги з безробіття не нескінченні. Максимальний термін – 720 календарних днів.

Допомога з безробіття

З 1 липня в Україні збільшився максимальний розмір допомоги з безробіття – до 8 788 грн за місяць, що пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму.

Він становив для працездатних осіб 2 102 грн, а з 1 липня – 2 197 грн.