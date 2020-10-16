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Факты / Украина / Общество

В конце октября почти 2 млн га сельскохозяйственных земель передадут ОТО — председатель Госгеокадастра

Более 2 млн га земли в коммунальную собственность получат все объединенные территориальные общины Украины.

Процесс передачи начнется с 26 октября текущего года.

Об этом сообщил в Facebook глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

Лещенко отмечает, что украинской землей имеют право распоряжаться на местах — это один из приоритетов земельной реформы.

— В 2002 г. у органов местного самоуправления забрали полномочия по распоряжению землями на местах, мотивируя тем, что центр знает лучше, как управлять.

В Украине есть владельцы в режиме правового использования неподмораторной земли, которую можно продавать, покупать, дарить и отчуждать иностранцам. Такой земли — десятки тысяч гектаров, которые сосредоточены в частных руках. Это условный земельный Форбс, — отметил Роман Лещенко.

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Роман Лещенко подчеркнул, что, согласно данным земельного кадастра, в государственной собственности после передачи 2 млн га ОТО остается 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения, еще более 5 млн га земли находятся в частных руках.

— За четыре месяца аудиты земель сельскохозяйственного назначения обнаружили, что миллионы гектаров земли, которые были выведены из государственной в частную собственность были выведены и через недра, — сообщил политик.

Напомним, 15 октября во время земельного форума Земля — ​​народу в Черниговской области президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

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