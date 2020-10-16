PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У кінці жовтня майже 2 млн га сільськогосподарських земель передадуть ОТГ — голова Держгеокадастру

Понад 2 млн га землі в комунальну власність отримають всі об’єднані територіальні громади України.

Процес передачі розпочнеться з 26 жовтня цього року.

Про це повідомив у Facebook голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Лещенко зазначає, що українською землею мають розпоряджатися на місцях — це один із пріоритетів земельної реформи.

— У 2002 р. в органів місцевого самоврядування забрали повноваження щодо розпорядження землями на місцях, мотивуючи тим, що центр знає краще, як управляти.

В Україні є власники в режимі правового використання землі, яка є не підмораторною, яку можна продавати, купувати, дарувати та відчужувати іноземцям. Такої землі – десятки тисяч гектарів, які зосереджені в приватних руках. Це умовний земельний Форбс, – зазначив Роман Лещенко.

Читайте: На Закарпатті чиновники незаконно передали у приватну власність майже 17 га землі

Роман Лещенко підкреслив, що, згідно з даними земельного кадастру, в державній власності після передачі 2 млн га ОТГ лишається 750 тис. га землі сільськогосподарського призначення, ще понад 5 млн га землі перебувають в приватних руках.

— За чотири місяці аудити земель сільськогосподарського призначення виявили, що мільйони гектарів землі, які були виведені із державної в приватну власність, були виведені й через надра, – повідомив політик.

Нагадаємо, 15 жовтня під час земельного форуму Земля – народу в Чернігівській області президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка