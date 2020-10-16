Украина предлагает свой вариант особого статуса для Донбасса — Резников

Украина не будет говорить о включении так называемого особого статуса Донбасса в своей Конституции.
Зато предлагает для этого региона свой вариант особого статуса в виде экономического развития, льготных условий для ведения бизнеса и децентрализации, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью телеканалу N1.
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— Специальный статус — это действительно рабочее название закона, который называется Об особенностях местного самоуправления. Но мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию Украины, — сказал он.
Мир на Донбассе
Война на Донбассе может закончиться в любой день. Однако нужно провести полную деоккупацию и вернуть все оккупированные территории.
Президент Владимир Зеленский считает, что разговаривать с помощью дипломатов лучше, чем с помощью пушек.
За последние 80 дней на Донбассе поддерживается режим прекращения огня, если не считать некоторые провокационные ситуации.
Источник: N1