Украина предлагает свой вариант особого статуса для Донбасса — Резников

Украина не будет говорить о включении так называемого особого статуса Донбасса в своей Конституции.

Зато предлагает для этого региона свой вариант особого статуса в виде экономического развития, льготных условий для ведения бизнеса и децентрализации, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью телеканалу N1.

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— Специальный статус — это действительно рабочее название закона, который называется Об особенностях местного самоуправления. Но мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию Украины, — сказал он.

Мир на Донбассе

Война на Донбассе может закончиться в любой день. Однако нужно провести полную деоккупацию и вернуть все оккупированные территории.

Президент Владимир Зеленский считает, что разговаривать с помощью дипломатов лучше, чем с помощью пушек.

За последние 80 дней на Донбассе поддерживается режим прекращения огня, если не считать некоторые провокационные ситуации.

Источник: N1