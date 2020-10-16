Россия поставляет новые танки боевикам ДНР

Российские оккупанты в Донбассе проводят перевооружение танковых комплексов. Об этом удалось узнать агентам украинской разведки.
По словам специалистов, командование вооруженных сил РФ заменяет устаревшие танки Т-64 на более новые версии Т-72Б. Технику перевозят из России по железной дороге.
Выведенные из эксплуатации танковые комплексы будут устанавливать на специальных площадках.
Таким образом наемники РФ хотят продемонстрировать “выполнение” Минских договоренностей о выводе тяжелой техники с линии соприкосновения.
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В Украине прошли испытания ракет РС-80
Государственный концерт Укроборонпром завершил испытания неуправляемых авиационных ракет РС-80. Такое оружие предназначено для поражения целей, танков, бронетранспортеров, ракет.
Первую партию было изготовлено по заказу Министерства обороны Украины — ее передадут армии.