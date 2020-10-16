Україна пропонує свій варіант особливого статусу для Донбасу – Рєзніков

Україна не буде вести мову про включення так званого особливого статусу Донбасу до своєї Конституції.

Натомість пропонує для цього регіону свій варіант особливого статусу у вигляді економічного розвитку, пільгових умов для ведення бізнесу та децентралізації, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков в інтерв’ю телеканалу N1.

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– Спеціальний статус – це насправді робоча назва закону, який називається Про особливості місцевого самоврядування. Але ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію України, – сказав він.

Мир на Донбасі

Війна на Донбасі може закінчитися в будь-який день. Проте потрібно провести повну деокупацію та повернути всі окуповані території.

Президент Володимир Зеленський вважає, що розмовляти за допомогою дипломатів краще, ніж за допомогою гармат.

За останні 80 днів на Донбасі підтримується режим припинення вогню, якщо не рахувати деякі провокаційні ситуації.

Джерело: N1