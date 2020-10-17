В Броварах правонарушители заклеили номер кандидата на агитационных плакатах

В Броварах двое мужчин ночью заменили номера кандидата в избирательном бюллетене на 18 агитационных билбордах.
Они переклеили настоящие номера кандидата на выборах и написали вымышленные.
Правоохранители Броварского отдела полиции обнаружили, что к этому причастны двое киевлян 21 и 23 лет.
Полицейские изъяли у них разнообразные принадлежности, в частности, лестницу.
Правоохранители составили 18 протоколов об административных правонарушениях за препятствование осуществлению избирательного права.
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Материалы направлены в суд для принятия решения.
Местные выборы 2020: вопросы и ответы
25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.
Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.
Источник: МВС