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Факты / Украина / Общество

В Броварах правонарушители заклеили номер кандидата на агитационных плакатах

В Броварах двое мужчин ночью заменили номера кандидата в избирательном бюллетене на 18 агитационных билбордах.

Они переклеили настоящие номера кандидата на выборах и написали вымышленные.

Правоохранители Броварского отдела полиции обнаружили, что к этому причастны двое киевлян 21 и 23 лет.

Полицейские изъяли у них разнообразные принадлежности, в частности, лестницу.

Правоохранители составили 18 протоколов об административных правонарушениях за препятствование осуществлению избирательного права.

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Материалы направлены в суд для принятия решения.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.

Источник: МВС

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