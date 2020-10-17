У Броварах правопорушники заклеїли номер кандидата на агітаційних плакатах

У Броварах двоє чоловіків уночі замінили номери кандидата у виборчому бюлетені на 18 агітаційних білбордах.

Вони переклеїли справжні номери кандидата на виборах та написали вигадані.

Правоохоронці Броварського відділу поліції виявили, що до цього причетні двоє киян 21 та 23 років.

Поліцейські вилучили у них різноманітне приладдя, зокрема, драбину.

Правоохоронці склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення за перешкоджання здійсненню виборчого права.

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Матеріали направлено до суду для прийняття рішення.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені та чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.

Джерело: МВС