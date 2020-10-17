PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Броварах правопорушники заклеїли номер кандидата на агітаційних плакатах

У Броварах двоє чоловіків уночі замінили номери кандидата у виборчому бюлетені на 18 агітаційних білбордах.

Вони переклеїли справжні номери кандидата на виборах та написали вигадані.

Правоохоронці Броварського відділу поліції виявили, що до цього причетні двоє киян 21 та 23 років.

Поліцейські вилучили у них різноманітне приладдя, зокрема, драбину.

Правоохоронці склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення за перешкоджання здійсненню виборчого права.

Читайте: $43,5 тис. на підкуп виборців: в Одесі затримали голову виборчої комісії

Матеріали направлено до суду для прийняття рішення.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені та чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.

Джерело: МВС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка