Укрзализныця закрывает продажу билетов на девяти станциях

Укрзализныця не будет продавать с 19 октября билеты на поезда до девяти городов, которые попали в красную зону карантина.

Поезда проедут через эти станции без посадки пассажиров, одновременно высадка будет в установленном порядке.

Перевозчик выполняет решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отправила в красную зону карантина девять украинских городов.

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Будет закрыта продажа билетов до станций:

Ивано-Франковск;

Дубно;

Здолбунов;

Тернополь;

Хмельницкий;

Славута-1;

Волочиск;

Дунаевцы;

станция им. Т. Шевченко.

Билеты пассажиру можно сдать за час до отправления поезда.

Карантин с 19 октября

С 19 октября в Украине вступает новый раздел территории страны на карантинные зоны.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела и подобрала индивидуальные ограничения для регионов с красным уровнем эпидемической опасности.