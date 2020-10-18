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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця закрывает продажу билетов на девяти станциях

Укрзализныця не будет продавать с 19 октября билеты на поезда до девяти городов, которые попали в красную зону карантина.

Поезда проедут через эти станции без посадки пассажиров, одновременно высадка будет в установленном порядке.

Перевозчик выполняет решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отправила в красную зону карантина девять украинских городов.

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Будет закрыта продажа билетов до станций:

  • Ивано-Франковск;
  • Дубно;
  • Здолбунов;
  • Тернополь;
  • Хмельницкий;
  • Славута-1;
  • Волочиск;
  • Дунаевцы;
  • станция им. Т. Шевченко.

Билеты пассажиру можно сдать за час до отправления поезда.

Карантин с 19 октября

С 19 октября в Украине вступает новый раздел территории страны на карантинные зоны.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела и подобрала индивидуальные ограничения для регионов с красным уровнем эпидемической опасности.

Источник: Укрзализныця

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