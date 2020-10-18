Укрзализныця закрывает продажу билетов на девяти станциях

Укрзализныця не будет продавать с 19 октября билеты на поезда до девяти городов, которые попали в красную зону карантина.
Поезда проедут через эти станции без посадки пассажиров, одновременно высадка будет в установленном порядке.
Перевозчик выполняет решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отправила в красную зону карантина девять украинских городов.
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Будет закрыта продажа билетов до станций:
- Ивано-Франковск;
- Дубно;
- Здолбунов;
- Тернополь;
- Хмельницкий;
- Славута-1;
- Волочиск;
- Дунаевцы;
- станция им. Т. Шевченко.
Билеты пассажиру можно сдать за час до отправления поезда.
Карантин с 19 октября
С 19 октября в Украине вступает новый раздел территории страны на карантинные зоны.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела и подобрала индивидуальные ограничения для регионов с красным уровнем эпидемической опасности.