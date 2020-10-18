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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця закриває продаж квитків на дев’яти станціях

Укрзалізниця не продаватиме з 19 жовтня квитки на потяги до дев’яти міст, які потрапили у червону зону карантину.

Потяги проїдуть через ці станції без посадки пасажирів, водночас висадка буде в установленому порядку.

Перевізник виконує рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відправила у червону зону карантину дев’ять українських міст.

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Буде закритий продаж квитків до станцій:

  • Івано-Франківськ;
  • Дубно;
  • Здолбунів;
  • Тернопіль;
  • Хмельницький;
  • Славута-1;
  • Волочиськ;
  • Дунаївці;
  • станція ім. Т.Шевченка.

Квитки пасажиру можна здати за годину до відправлення поїзда.

Карантин з 19 жовтня

З 19 жовтня в Україні вступає новий поділ території країни на карантинні зони.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула та підібрала індивідуальні обмеження для регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки.

Джерело: Укрзалізниця

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