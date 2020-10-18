Укрзалізниця закриває продаж квитків на дев’яти станціях

Укрзалізниця не продаватиме з 19 жовтня квитки на потяги до дев’яти міст, які потрапили у червону зону карантину.
Потяги проїдуть через ці станції без посадки пасажирів, водночас висадка буде в установленому порядку.
Перевізник виконує рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відправила у червону зону карантину дев’ять українських міст.
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Буде закритий продаж квитків до станцій:
- Івано-Франківськ;
- Дубно;
- Здолбунів;
- Тернопіль;
- Хмельницький;
- Славута-1;
- Волочиськ;
- Дунаївці;
- станція ім. Т.Шевченка.
Квитки пасажиру можна здати за годину до відправлення поїзда.
Карантин з 19 жовтня
З 19 жовтня в Україні вступає новий поділ території країни на карантинні зони.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула та підібрала індивідуальні обмеження для регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки.