35 тис. за добу: МОЗ озвучив найгірший прогноз щодо вірусних захворювань

У найгіршому випадку Міністерство охорони здоров’я прогнозує 35 тис. випадків захворювань на вірусні хвороби в Україні за добу. Сюди належать як коронавірус, так і грип.

Про це повідомив в. о. директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива в кінці жовтня-на початку листопада.

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Він також зазначив, що наразі важко щось прогнозувати, оскільки почався сезон гострих респіраторних захворювань.

– Прогнози щодо добової кількості у 20 тис. осіб цілком реальні. Ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, якщо ті тренди, які зараз реєструються, продовжуватимуться, то цифра у 20 тис. цілком реальна, – додав Кузін.

Тим часом, ситуація з Covid-19 залишається напруженою. Станом на 19 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 4 766 людей, загальна кількість хворих становить 303 638.

Від початку пандемії померли 5 673 українців, одужали 123 407 пацієнтів.