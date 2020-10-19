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Факты / Украина / Политика

Реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет — Резников

Полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет.

Утверждение, что реинтеграция возможна через год-два, невозможна, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Зеркалу недели.

По его словам, за год — два может быть только восстановление конституционного строя.

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— В той же Хорватии, например, действовала переходная администрация по мандату СБ ООН, ее председателем был американский генерал Жак Поль Кляйна, который принимал все основные решения. Он имел батальон миротворцев и обеспечивал режим переходного периода и внедрение там интересного опыта — переходной полиции, — рассказал Резников.

Переходная полиция была сформирована среди сербов, которые приняли решение остаться и признали конституционный строй Хорватии, хорватов и лиц других национальностей.

Также в Хорватии был третий участник — представитель миротворческой миссии, которые обеспечивали общественный порядок на территории.

Статус Донбасса

Украина не будет говорить о включении так называемого особого статуса Донбасса в своей Конституции.

Зато предлагает для этого региона свой вариант особого статуса в виде экономического развития, льготных условий для ведения бизнеса и децентрализации,

Источник: Дзеркало тижня

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