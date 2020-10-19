Реінтеграція Донбасу забере мінімум 25 років – Резніков

Повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років.

Твердження, що реінтеграція можлива за рік-два, неможлива, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю Дзеркалу тижня.

За його словами, за рік – два можливе лише відновлення конституційного ладу.

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В тій же Хорватії, наприклад, діяла перехідна адміністрація з мандатом РБ ООН, її головою був американський генерал Жак Поль Кляйна, який брав всі основні рішення. Він мав батальйон миротворців і забезпечував режим перехідного періоду і впровадження там цікавого досвіду – перехідної поліції, – розповів Резніков.

Перехідна поліція була сформована з-поміж сербів, які ухвалили рішення залишитися і визнали конституційний лад Хорватії, хорватів і осіб інших національностей.

Також у Хорватії був третій учасник – представник миротворчої місії, які забезпечували громадський порядок на території.

Статус Донбасу

Україна не буде вести мову про включення так званого особливого статусу Донбасу до своєї Конституції.

Натомість пропонує для цього регіону свій варіант особливого статусу у вигляді економічного розвитку, пільгових умов для ведення бізнесу та децентралізації,

Джерело: Дзеркало тижня