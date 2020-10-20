Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса – очень непростой вопрос, включающий много составляющих, заявил в эфире одного из телеканалов глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

По его словам, для начала необходимо достичь мира в регионе и только потом можно говорить о проведении выборов на этих территориях.

Затем, как отметил Кравчук, возможно формирование исполнительной власти.

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При этом Украина должна принять пакет законов о реинтеграции Донбасса, который включает период войны, после и возвращения неподконтрольных территорий в систему украинской власти.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет.

По его словам, этот процесс невозможно пройти за год-два.