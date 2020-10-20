Реінтеграція окупованих територій Донбасу – дуже непросте питання, що включає багато складових, заявив в ефірі одного з телеканалів глава української делегації в ТКГ, перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук.

За його словами, спочатку необхідно досягти миру в регіоні і тільки потім можна говорити про проведення виборів на цих територіях.

Потім, як зазначив Кравчук, можливе формування виконавчої влади.

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Водночас Україна повинна ухвалити пакет законів про реінтеграцію Донбасу, який включає період війни, після і повернення непідконтрольних територій в систему української влади.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років.

За його словами, цей процес неможливо пройти за рік-два.