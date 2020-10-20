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Факти / Україна / Суспільство

Лише дві області в межах норми: в Україні зайнято 68% ліжок для хворих на Covid-19

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті на 68,4%. Всього використовується вже 33 919 ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень в Донецькій і Луганській областях – тут ліжка заповнені на 100%. Понад 80% завантаженість спостерігається в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.

  • Яка в Україні ситуація із заповненістю ліжок в лікарнях
  • Яка в Україні ситуація із заповненістю ліжок в лікарнях
  • Яка в Україні ситуація із заповненістю ліжок в лікарнях
  • Яка в Україні ситуація із заповненістю ліжок в лікарнях
Лише дві області в межах норми: в Україні зайнято 68% ліжок для хворих на Covid-19 / 2 фотографии

Менше 50% лікарняних ліжок зайнято лише у двох областях – Кіровоградській (49,2%) та Житомирській (49,8%).

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Водночас в Україні кілька днів поспіль жоден регіон не готовий до ослаблення карантину через перевищений показник захворюваності на коронавірус.

У середньому по країні цей показник становить 195,7 – норма 40.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 20 жовтня в Україні підтвердили 309 107 випадків коронавірусної хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 5 469 людей.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 786 осіб, за добу їхня кількість зросла на 117 людей.

Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам, за добу – 3 044.

Фото: Dreamstime

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