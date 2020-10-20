В Україні введуть обмеження червоного рівня епідеміологічної небезпеки на усій території країни у разі щодобового виявлення 11-15 тис. випадків Covid-19 і завантаження ліжок на 85%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час доповіді у Верховній Раді 20 жовтня.

За його словами, МОЗ розробило відповідний план навантаження на систему охорони здоров’я, за яким передбачені чотири рівні епіднебезпеки.

Читайте: Мінімальна зарплата 20-25 тис. грн: Зеленський анонсував підвищення для медиків

перший рівень – збільшення кількості хворих на коронавірус до 5-7 тис. на добу;

другий рівень – завантаженість лікарень близько 70%, приріст 8-10 тис. на добу;

третій рівень – 11-15 тис. хворих на добу , завантаженість ліжок – не менше 85%;

, завантаженість ліжок – не менше 85%; четвертий рівень – близько 20 тис. випадків на добу.

– За навантаження першого рівня система охорони здоров’я може витримувати. На другому рівні ми можемо опинитись найближчим часом. У цьому випадку ми збільшимо кількість ліжок до 52 тис., почнемо реалізацію заходів, спрямованих на відкриття тимчасових госпіталів поза медустановами, – зазначив Степанов.

Окрім того він додав, що буде збільшена кількість медпрацівників у всіх медустановах для пацієнтів з коронавірусом – залучатимуть персонал інших відділень та укладатимуть з ними контракти. Посилиться контроль за виконанням обмежувальних заходів у всіх адміністративно-територіальних одиницях.

Очільник МОЗ також додав, що за третього рівня епідеміологічної небезпеки додатково забезпечуватиметься введення жорстких карантинних обмежень у країні з використанням повного переліку обмежень червоного рівня.

Почнеться мобілізація всіх медичних працівників. Буде організовано роботу відомчих установ для цивільного населення та забезпечена робота польових госпіталів.

За словами Максима Степанова, за четвертого рівня будуть активуватись протоколи медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.

Постанова про боротьбу з коронавірусом

20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Цей проект передбачає забезпечення безкоштовними ліками для амбулаторного лікування пацієнтів з Covid-19, безкоштовне тестування, збільшення потужностей лабораторій та перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.