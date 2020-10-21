Кандидат на должность городского головы Ирпеня от партии За майбутнє Богдан Карпенко призвал других кандидатов провести дебаты в офисе Службы автомобильных дорог Киевской области.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

— Обращаюсь ко всем кандидатам на должность городского головы Ирпеня и их команд! Хватит заниматься политическим популизмом и вызывать друг друга на дебаты! Мы имеем общую большую проблему безопасности движения на Новоирпенской трассе. Все чаще там случаются аварии из-за превышения скоростного режима, отсутствия отбойника между встречными полосами и освещения в ночное время, — заявил он.

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В связи с этим Богдан Карпенко пригласил всех своих оппонентов присоединиться к команде За майбутнє и 22 октября в 10.00 встретиться возле главного входа Службы автомобильных дорог в Киевской области по адресу: г. Киев, ул. Народного ополчения,11.

— Мы будем инициировать срочную установку отбойника и освещения. Лучше сделаем реальное дело вместе, чем будем проводить никому не нужные дебаты, — резюмировал он.

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