Кандидат на должность городского головы Ирпеня от партии За майбутнє Богдан Карпенко призвал других кандидатов провести дебаты в офисе Службы автомобильных дорог Киевской области.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
— Обращаюсь ко всем кандидатам на должность городского головы Ирпеня и их команд!
Хватит заниматься политическим популизмом и вызывать друг друга на дебаты! Мы имеем общую большую проблему безопасности движения на Новоирпенской трассе.
Все чаще там случаются аварии из-за превышения скоростного режима, отсутствия отбойника между встречными полосами и освещения в ночное время, — заявил он.
В связи с этим Богдан Карпенко пригласил всех своих оппонентов присоединиться к команде За майбутнє и 22 октября в 10.00 встретиться возле главного входа Службы автомобильных дорог в Киевской области по адресу: г. Киев, ул. Народного ополчения,11.
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— Мы будем инициировать срочную установку отбойника и освещения. Лучше сделаем реальное дело вместе, чем будем проводить никому не нужные дебаты, — резюмировал он.
Пройдут пять политсил: какие партии преодолевают барьер на местных выборах 2020
Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, на местных выборах 2020 условный пятипроцентный барьер преодолевают пять партий.
В частности, Слуга народа может получить 16,7% голосов тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,5%, Европейская солидарность — 13,2%, Батькивщина — 8,6% и За майбутнє — 7,4%.