Кандидат на посаду міського голови Ірпеня від партії За майбутнє Богдан Карпенко закликав інших кандидатів провести дебати в офісі Служби автомобільних доріг Київської області.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

— Звертаюсь до всіх кандидатів на посаду міського голови Ірпеня та їхніх команд!

Досить займатися політичним популізмом і викликати один одного на дебати! Ми маємо спільну велику проблему безпеки руху на Новоірпінській трасі.

Все частіше там трапляються аварії через перевищення швидкості, відсутність відбійника між зустрічними смугами та освітлення в нічний час, — заявив він.