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Факти / Україна / Суспільство

Кандидат в мери Ірпіня Богдан Карпенко запропонував альтернативні дебати

Кандидат на посаду міського голови Ірпеня від партії За майбутнє Богдан Карпенко закликав інших кандидатів провести дебати в офісі Служби автомобільних доріг Київської області.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

— Звертаюсь до всіх кандидатів на посаду міського голови Ірпеня та їхніх команд!

Досить займатися політичним популізмом і викликати один одного на дебати! Ми маємо спільну велику проблему безпеки руху на Новоірпінській трасі.

Все частіше там трапляються аварії через перевищення швидкості, відсутність відбійника між зустрічними смугами та освітлення в нічний час, — заявив він.

У зв’язку з цим Богдан Карпенко запросив всіх своїх опонентів приєднатися до команди За майбутнє і 22 жовтня о 10.00 зустрітися біля головного входу Служби автомобільних доріг в Київській області за адресою: м Київ, вул. Народного ополчення, 11.

— Ми будемо ініціювати термінове встановлення відбійника і освітлення. Краще зробимо реальну справу разом, ніж будемо проводити нікому не потрібні дебати, — резюмував він.

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Пройдуть п’ять політсил: які партії долають бар’єр на місцевих виборах 2020

Згідно з результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, на місцевих виборах 2020 умовний п’ятивідсотковий бар’єр долають п’ять партій.

Зокрема, Слуга народу може отримати 16,7% голосів тих, хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори, Опозиційна платформа – За життя – 13,5%, Європейська солідарність – 13,2%, Батьківщина – 8,6% та За майбутнє – 7,4%.

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