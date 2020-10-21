Кандидат на посаду міського голови Ірпеня від партії За майбутнє Богдан Карпенко закликав інших кандидатів провести дебати в офісі Служби автомобільних доріг Київської області.
Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.
— Звертаюсь до всіх кандидатів на посаду міського голови Ірпеня та їхніх команд!
Досить займатися політичним популізмом і викликати один одного на дебати! Ми маємо спільну велику проблему безпеки руху на Новоірпінській трасі.
Все частіше там трапляються аварії через перевищення швидкості, відсутність відбійника між зустрічними смугами та освітлення в нічний час, — заявив він.
У зв’язку з цим Богдан Карпенко запросив всіх своїх опонентів приєднатися до команди За майбутнє і 22 жовтня о 10.00 зустрітися біля головного входу Служби автомобільних доріг в Київській області за адресою: м Київ, вул. Народного ополчення, 11.
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— Ми будемо ініціювати термінове встановлення відбійника і освітлення. Краще зробимо реальну справу разом, ніж будемо проводити нікому не потрібні дебати, — резюмував він.
Пройдуть п’ять політсил: які партії долають бар’єр на місцевих виборах 2020
Згідно з результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, на місцевих виборах 2020 умовний п’ятивідсотковий бар’єр долають п’ять партій.
Зокрема, Слуга народу може отримати 16,7% голосів тих, хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори, Опозиційна платформа – За життя – 13,5%, Європейська солідарність – 13,2%, Батьківщина – 8,6% та За майбутнє – 7,4%.