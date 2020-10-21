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Факты / Украина

ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 19 нарушений режима прекращения огня за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины в Донецкой области за последние сутки.

По их данным, большинство нарушений были в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции.

Во время мониторинга у поселка Каменка наблюдатели зафиксировали три очереди из крупнокалиберного пулемета. По оценке, это были учения с боевой стрельбой Вооруженных сил Украины, проходивших в зоне безопасности. Это нарушение решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года.

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В Луганской области ОБСЕ не обнаружили нарушений режима прекращения огня.

Всего с начала перемирия было зафиксировано 1 735 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Война на Донбассе

За последние сутки боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям.

В результате вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму.

Режим прекращения огня наемники нарушали неподалеку Светлодарска и Майорская, где провоцировали украинских защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи Авдеевки.

Источник: ОБСЕ

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