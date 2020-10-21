ОБСЄ зафіксували на Донбасі 19 порушень режиму припинення вогню за добу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші у Донецькій області за останню добу.

За їхніми даними, більшість порушень були у радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції.

Під час моніторингу біля селища Кам’янки спостерігачі зафіксували три черги з великокаліберного кулемета. За оцінкою, це були навчання з бойовою стрільбою Збройних сил України, що проходили в зоні безпеки. Це є порушення рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року.

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У Луганській області ОБСЄ не виявили порушень режиму припинення вогню.

Всього з початку перемир’я було зафіксовано 1 735 порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях.

Війна на Донбасі

За останню добу бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях.

У результаті ворожого пострілу один український захисник отримав акубаротравму.

Режим припинення вогню найманці порушували неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу Авдіївки.

Джерело: ОБСЄ