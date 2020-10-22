Грязная кампания против Притулы: кому это надо

На днях против кандидата в мэры Киева от партии Голос Сергея Притулы началась грязная информационная кампания.
На нескольких интернет-ресурсах распространили слухи, будто бы экс-супруга политика Юлия обвинила его в домашнем насилии. Ссылались при этом на интервью бывшей жены.
Авторы фейковых новостей задели не только Сергея и Юлию, но и их сына Дмитрия, ведь один из эпизодов, о котором будто бы рассказывает Юля, происходит во время празднования дня рождения ребенка.
После выхода таких статей Юлия была вынуждена опровергать слухи публично.
Она не только отрицает факт домашнего насилия, но также уверяет, что не давала никаких интервью. Тем более — на тему личных отношений.
Юлия Притула добавила, что не хотела реагировать на псевдоинтервью до тех пор, пока не начала получать сообщения со словами сочувствия и поддержки.
В окружении Сергея Притулы информационную атаку связывают с выборами в Киевсовет. Об этом пишут даже авторы фейковых новостей. Мол, Юлия вышла с ними на связь после того, как увидела борды с надписью Киев без напрягов.
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Информационная атака на кандидата, вероятно, связана с его неоднократной публичной критикой действующего мэра Киева и строительной мафии в окружении городской власти.
Притула указывает нынешнему руководству города на ошибки и предлагает решение столичных проблем на встречах с избирателями и в общении с журналистами.
Кандидату от Голоса предсказывают выход во второй тур, где он будет конкурировать с нынешним мэром. Примечательно, что информационная атака на Сергея началась за неделю до выборов, где он имеет все шансы набрать немалый процент голосов.
Пройдут пять политсил: какие партии преодолевают барьер на местных выборах 2020
Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, на местных выборах 2020 условный пятипроцентный барьер преодолевают пять партий.
В частности, Слуга народа может получить 16,7% голосов тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,5%, Европейская солидарность — 13,2%, Батькивщина — 8,6% и За майбутнє — 7,4%.