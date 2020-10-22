Грязная кампания против Притулы: кому это надо

На днях против кандидата в мэры Киева от партии Голос Сергея Притулы началась грязная информационная кампания.

На нескольких интернет-ресурсах распространили слухи, будто бы экс-супруга политика Юлия обвинила его в домашнем насилии. Ссылались при этом на интервью бывшей жены.

Авторы фейковых новостей задели не только Сергея и Юлию, но и их сына Дмитрия, ведь один из эпизодов, о котором будто бы рассказывает Юля, происходит во время празднования дня рождения ребенка.

После выхода таких статей Юлия была вынуждена опровергать слухи публично.

Она не только отрицает факт домашнего насилия, но также уверяет, что не давала никаких интервью. Тем более — на тему личных отношений.