Брудна кампанія проти Притули: кому це треба

Днями проти кандидата в мери Києва від партії Голос Сергія Притули почалася брудна інформаційна кампанія.

На кількох інтернет-ресурсах поширили чутки, нібито екс-дружина політика Юлія звинуватила його в домашньому насильстві. Посилалися, зокрема, на інтерв’ю колишньої дружини.

Автори фейкових новин зачепили не тільки Сергія та Юлію, але і їхнього спільного сина Дмитра, адже один із епізодів, про який нібито розповідає Юля, відбувається під час святкування дня народження дитини.

Після виходу таких статей Юлія була змушена спростовувати чутки публічно.

Вона не тільки заперечує факт домашнього насильства, але також запевняє, що не давала ніяких інтерв’ю. Тим більше — на тему особистих стосунків.

Юлія Притула додала, що не хотіла реагувати на псевдоінтерв’ю, поки не почала одержувати повідомлення зі словами співчуття та підтримки.

В оточенні Сергія Притули інформаційну атаку пов’язують з виборами до Київради. Про це пишуть навіть автори фейкових новин. Мовляв, Юлія вийшла з ними на зв’язок після того, як побачила борди з написом Київ без напрягів.

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Інформаційна атака на кандидата, імовірно, пов’язана з його неодноразовою публічною критикою чинного мера Києва та будівельної мафії в оточенні міської влади.

Притула вказує нинішньому керівництву міста на помилки та пропонує рішення столичних проблем на зустрічах з виборцями і в спілкуванні з журналістами.

Кандидату від Голосу пророкують вихід у другий тур, де він буде конкурувати з нинішнім мером. Примітно, що інформаційна атака на Сергія почалася за тиждень до виборів, де він має всі шанси набрати чималий відсоток голосів.

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