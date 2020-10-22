В українських школах зміняться норми харчування, зокрема будуть запроваджуватися дієтичні меню.
Міністерством охорони здоров’я розроблено проект Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
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Нововведення щодо норм харчування у школах:
- Законодавче врегулювання питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами (цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо).
- Заборона на технологічно оброблені м’ясні та рибні страви (ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо), солодкі газовані напої, енергетичні напої.
- Змінена структура харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей.
- Також керівникам закладів дадуть можливість обрати найефективнішу модель організації харчування: впровадження кейтерингу, шляхом здачі харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей, або власними силами закладу.
Як зібрати ланч-бокс до школи
Коли дитина йде до школи треба пам’ятати, що вона повинна вчитися, залишатися здоровою та в гарному настрої, однак для цього потрібне правильне харчування.
Як зібрати ланч-бокс до школи – читайте на Фактах ICTV.