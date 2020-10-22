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Факти / Україна

Дієтичне меню без сосисок та ковбас: в українських школах змінять норми харчування

В українських школах зміняться норми харчування, зокрема будуть запроваджуватися дієтичні меню.

Міністерством охорони здоров’я розроблено проект Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Читайте: Бургер замість каші. Чим годують дітей у школах і що про це думають батьки

Нововведення щодо норм харчування у школах:

  • Законодавче врегулювання питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами (цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо).
  • Заборона на технологічно оброблені м’ясні та рибні страви (ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо), солодкі газовані напої, енергетичні напої.
  • Змінена структура харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей.
  • Також керівникам закладів дадуть можливість обрати найефективнішу модель організації харчування: впровадження кейтерингу, шляхом здачі харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей, або власними силами закладу.

Як зібрати ланч-бокс до школи

Коли дитина йде до школи треба пам’ятати, що вона повинна вчитися, залишатися здоровою та в гарному настрої, однак для цього потрібне правильне харчування.

Як зібрати ланч-бокс до школи – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

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