Коли дитина йде до школи треба пам’ятати, що вона повинна вчитися, залишатися здоровою та в гарному настрої, однак для цього потрібне правильне харчування.

Як зібрати ланч-бокс до школи – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві