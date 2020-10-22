У бизнесмена Соболева, сына которого застрелили в Киеве, родился ребенок

Депутат Киевского облсовета и бизнесмен Вячеслав Соболев, у которого в 2019 году застрелили 3-летнего сына, снова стал отцом.
Об этом в Facebook сообщила его жена Инна Соболева и опубликовала фото из роддома.
Читайте: Убийство трехлетнего сына Соболева в Киеве: депутат обратился к Зеленскому
— Сыночек, ты к нам сегодня вернулся, — написала Соболева.
Новорожденного мальчика назвали Сашей. Так же звали погибшего во время покушения 3-летнего сына Соболева.
Синочок, ти до нас сьогодні повернувся
Опубликовано Инной Соболевой Среда, 21 октября 2020 г.
Покушение на Соболева
1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли внедорожник Вячеслава Соболева, в котором он находился с женой и его 3-летним сыном. В результате стрельбы погиб ребенок.
2 декабря полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве ребенка.
Семья Соболева объявила о вознаграждении в 2 млн грн тем, кто поможет выйти на заказчиков убийства.
4 июня адвокат Егор Бодров заявил, что правоохранители не пытаются установить заказчиков убийства Соболева.