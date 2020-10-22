У бізнесмена Соболєва, сина якого застрелили в Києві, народилася дитина

Депутат Київської облради та бізнесмен В’ячеслав Соболєв, в якого 2019 року застрелили 3-річного сина, знову став батьком.

Про це у Facebook повідомила його дружина Інна Соболєва та опублікувала фото із пологового будинку.

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– Синочок, ти до нас сьогодні повернувся, – написала Соболєва.

Новонародженого хлопчика назвали Сашею. Так само звали загиблого під час замаху 3-річного сина Соболєва.

Замах на Соболєва

1 грудня 2019 року в центрі Києва обстріляли позашляховик В’ячеслав Соболєва, в якому він перебував з дружиною та його 3-річним сином. В результаті стрілянини загинула дитина.

2 грудня поліція повідомила про затримання двох підозрюваних у вбивстві дитини.

Родина Соболєвих оголосила про винагороду у 2 млн грн тим, хто допоможе вийти на замовників вбивства.

4 червня адвокат Єгор Бодров заявив, що правоохоронці не намагаються встановити замовників вбивства Соболєва.