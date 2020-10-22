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Факты / Украина / Общество

В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В Карпатах предупредили о штормовом ветре.

За сутки 22 октября на высокогорье Карпат порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

21 октября на горе Пип Иван Черногорский было ясно, ветер юго-западный 13 м/с., Температура воздуха -4.

Штормовое предупреждение в Крыму — прогноз

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Снег в Карпатах

14 октября в Карпатах выпал первый снег, а это значит, что похолодание придут очень скоро.

Снегопады спровоцировал активный антициклон: всего выпало 5 см снега.

Температура воздуха на снеголавинные станциях опустилась почти до -2° градусов.

Источник: Укргидрометцентр

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