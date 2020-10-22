Штормове попередження у Криму – прогноз

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. В Карпатах попередили про штормовий вітер.

Упродовж доби 22 жовтня на високогір’ї Карпат пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.

21 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 13 м/с., температура повітря -4.

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Сніг у Карпатах

14 жовтня у Карпатах випав перший сніг, а це означає, що похолодання прийдуть уже незабаром.

Снігопади спричинив активний антициклон: загалом випало 5 см снігу.

Температура повітря на сніголавинних станціях опустилася майже до -2° градусів.