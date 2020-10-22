Правительство изменило границы семи городов Украины

Правительство одобрило проекты постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ семи населенных пунктов, поскольку ранее пределы этих городов были юридически закреплены.
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан пояснил, что отсутствие определения границ этих городов мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития.
Речь идет о таких городах:
- Овруч Коростенского района Житомирской области;
- Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;
- Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
- Арциз Болградского района Одесской области;
- Большие Мосты Червоноградского района Львовской области;
- Шполы Звенигородского района Черкасской области
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В 2014 году в Украине стартовала децентрализация, которая предусматривает передачу значительной части прав и полномочий от центральной власти органам местного самоуправления.
Этот процесс включает перераспределение территориальных единиц страны.
Центральную власть на местах будут представлять префекты, которые будут контролировать законность действий местного самоуправления.