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Факты / Украина / Политика

Правительство изменило границы семи городов Украины

Правительство одобрило проекты постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ семи населенных пунктов, поскольку ранее пределы этих городов были юридически закреплены.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан пояснил, что отсутствие определения границ этих городов мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития.

Речь идет о таких городах:

  • Овруч Коростенского района Житомирской области;
  • Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
  • Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;
  • Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
  • Арциз Болградского района Одесской области;
  • Большие Мосты Червоноградского района Львовской области;
  • Шполы Звенигородского района Черкасской области

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В 2014 году в Украине стартовала децентрализация, которая предусматривает передачу значительной части прав и полномочий от центральной власти органам местного самоуправления.

Этот процесс включает перераспределение территориальных единиц страны.

Центральную власть на местах будут представлять префекты, которые будут контролировать законность действий местного самоуправления.

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